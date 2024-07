Appuntamento cheraschese per Suoni dalle Colline

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento cheraschese, che è sempre molto seguito, con la XVIII edizione di Suoni dalle Colline di Langhe e Roero sulle Colline dell’Unesco: sarà giovedì 25 luglio, per “Voice of Korea” si esibiranno Sung Hee Park (soprano) e Dong Chang Lim (pianoforte e composizioni).

Lo spettacolo musicale sarà costituito: da un brano che rappresenta l’essenza delle emozioni d’amore delle donne coreane, cioè il canto di una donna vissuta 1300 anni fa, che esprime la speranza del ritorno a lei del marito mercante viaggiatore; da un arrangiamento in prima esecuzione di una Sonata di Domenico Scarlatti; e infine da un ciclo di canzoni dedicate a Sung Hee Park, che esprimono l’amore femminile nella Corea di oggi.

Sung Hee Park è una soprano di coloratura, riconosciuta come talento della lirica, dotata di una tecnica perfetta e assoluto controllo del registro acuto; si è esibita in Corea, Italia, Spagna, Russia, Svizzera, Belgio, Vietnam, Germania, Montenegro, Mongolia, Cina, Austria, Bulgaria; vincitrice di concorsi internazionali, è titolare di cattedra ed è stata nominata ambasciatrice della cultura e delle arti dal Ministero della salute e del welfare della Corea del sud. Dong Chiang Lim pianista e compositore, è legato al filone classico della musica tradizionale coreana; allo stesso tempo studia i linguaggi della musica occidentale, passata e presente, trasformandoli in una pratica strumentale intensa. I suoi prodotti, molto originali, esprimono l’essenza della visione del mondo coreana e insieme si addentrano negli aspetti più profondi dell’animo umano.

Suoni dalle Colline di Langhe e Roero è la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale che è diretta artisticamente da Alba Music Festival e si svolge nei territori di Langhe e Roero in tante e suggestive località: si tratta di un importante progetto musicale per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale attraverso la musica, nei 18 anni di attività ha infatti attraversato i borghi trasformandoli in palcoscenici a volte inconsueti.

«Musica, colori, paesaggi incantevoli, castelli, cultura, atmosfere romantiche, grandi vini, eccellente cucina: un incontro iconico tra musica ed enogastronomia d'autore. Suoni dalle Colline di Langhe e Roero giunto alla XVIII edizione, è uno degli eventi più attesi dell'estate. Concerti in cornici suggestive e inconsuete, tra piazze di borghi caratteristici, cantine e castelli, dove natura e paesaggi unici al mondo creano scenografie mozzafiato. – sono le parole di Elisabetta Grasso, direttore del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, che si leggono sulla presentazione della manifestazione – Il programma musicale, curato dalla prestigiosa direzione artistica, offre una selezione accurata di eventi, personalizzati in base ai luoghi, che permettono di vivere le emozioni delle colline e dei Paesaggi Vitivinicoli UNESCO tra le luci del tramonto.».

A Cherasco giovedì 25 luglio appuntamento alle ore 21, presso il cortile di Palazzo Gotti di Salerano (Via Ospedale 40), ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per l'occasione il Museo Adriani aprirà al pubblico le proprie sale per un'esclusiva visita serale a partire dalle 20.00.