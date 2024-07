Chianale 1984. Un’estate da ricordare

Nel 40° anniversario della posa della Croce sul Monte Losetta, la Comunità del Duomo di Saluzzo propone una gita fino alla croce con successiva S. Messa alle ore 12 nella Piana di Soustra, facilmente raggiungibile dalle Grange del Rio, lungo la strada del colle dell’Agnello.

“Correva l’anno 1973…” quando don Mario Peirano, curato del Duomo, con un gruppo di giovani era salito a Chianale a cercare una casa per i campi estivi della parrocchia e gli è stata offerta la vecchia canonica della borgata, una delle località alpine più suggestive del Piemonte. Ogni anno, dalla seconda metà di luglio a Ferragosto in due turni di quindici giorni, una sessantina di ragazzi e ragazze, animatori e volontari, le instancabili cuoche, vivevano un’esperienza unica di crescita personale e spirituale.

Oltre ai momenti di svago e divertimento, dai tornei alle camminate verso le principali vette dell’alta Valle Varaita (i laghi Blu e Tour Real, il colle di Saint Veran e Roccia Bianca, la piana di Soustra e il Monte Losetta...), fondamentali per lasciare un’impronta duratura nei giovani partecipanti sono stati i momenti di confronto in piccoli gruppi, la vita comunitaria, la preghiera personale e la Messa, tante volte celebrata nei prati o sulle cime delle montagne.

Proprio da una di quelle gite è venuta la proposta di porre una croce sulla punta del Monte Losetta e nell’estate del 1984, don Andrea Borello, che nel frattempo era subentrato a don Mario, e gli animatori più grandi del campo hanno coronato il sogno con la posa della croce a quota mt. 3054.

Quell’estate è rimasta per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di vivere quell’evento in prima persona, come un capitolo di gioia, scoperta e fede, ma l’esperienza dei campi estivi parrocchiali è stato e continuerà ad essere sempre un’occasione importante per seminare nei giovani dei valori positivi per la loro vita.

La casa di Chianale è stata chiusa dopo l’estate del 1992, ma con l’impegno di don Piermario Brignone, don Piero Bocco ed i vari parroci e curati che si sono susseguiti, i campi hanno continuato ad accogliere centinaia di ragazzi, ad Acceglio e ora a Sant’Anna di Bellino che proprio in questi giorni festeggia i 75 anni di attività.

Si attende con trepidazione la chiusura del cantiere della casa alpina a Casteldelfino per avviare un altro ciclo di campi estivi con i ragazzi della nostra comunità parrocchiale.