Volley A2M. Al via a Bologna la tre giorni di Volley Mercato: giovedì la stesura dei calendari 2024/2025

È iniziato nella mattinata di oggi, martedì 16 luglio, e terminerà giovedì con la stesura dei calendari, il Volley Mercato 2024 organizzato dalla Lega Pallavolo serie A, consueto appuntamento annuale estivo durante il quale le società di Superlega, serie A2 e serie A3 si ritrovano presso lo Zanhotel di Bologna per programmare la stagione futura. Convegni, dibattiti e corsi tengono impegnati i dirigenti per tre giorni, che culmineranno con la stesura dei calendari per il campionato 2024/2025.

A rappresentare Cuneo Volley, massima espressione cittadina della pallavolo maschile, sono presenti quest'anno in Emilia il presidente Gabriele Costamagna, il direttore generale Davide Bima, la Team manager Silvia Canale, oltre naturalmente l'addetta stampa Stella Testa.

Il programma di oggi prevede in mattinata l'incontro formativo “L’ATTIVITA’ DEL COURT MANAGER” dedicato ai referenti dei Club per le tecnologie e connessioni sul campo. Novità e approfondimenti relativi a Video Check, Volley Hub, trasmissione dati/coordinamento con lo Scout Man, utilizzo del tabellone Volley Show.

Sempre stamattina un altro appuntamento, “L’ATTIVITA’ DELLA SEGRETERIA GENERALE & BEST PRACTICES DEI CLUB", una Tavola rotonda con i Club di SuperLega e la partecipazione delle Società di Serie A2 e Serie A3

Nel pomeriggio l'appuntamento più importante per il Cuneo Volley, con la Consulta della Serie A2 ed il "Media Day" riservato ai nuovi responsabili degli Uffici stampa.

Ovviamente tra oggi e domani sera per i Club vi sarà anche la possibilità di chiudere direttamente sul posto eventuali ultime trattative di mercato, ma soprattutto di espletare le pratiche burocratiche necessarie per il tesseramento degli atleti. Cuneo Volley, così come la maggior parte delle altre società presenti, si presenta a Bologna con il roster completato.