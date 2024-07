Gestione dell'acqua in agricoltura: Piemonte protagonista con il progetto europeo Mountresilience

Ridurre l'acqua in agricoltura è possibile. Lo confermano i rappresentanti di 47 Enti, Università, Professionisti, ricercatori di 13 Paesi europei, tra i quali l'Italia, che proseguono il lavoro nel quadro del progetto Horizon MountResilience dedicato proprio alle politiche pubbliche dell'acqua. Piemonte protagonista con la Regione, con Politecnico, Università e Uncem. Ma anche Coutenza Canali Cavour e Consorzio del Pesio. Alla guida del progetto, l'Università di Milano e il Polo formativo di Edolo, focalizzato su montagna e futuro. Del progetto e delle opportunità di intervento per un'azione concreta e a vantaggio delle imprese e dell'ambiente, ha parlato ieri a Milano, ospite dell'Assemblea estiva di Confagricoltura il Presidente Uncem (partner del Progetto Mountresilience) Marco Bussone. Un dialogo sul futuro dell'agricoltura con il Ministro Francesco Lollobrigida e con il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Sono numerose le imprese agricole tra Piemonte e Lombardia che stanno sperimentando nuove forme di riduzione dell'acqua, anche per colture trazionalmente bisognose di risorse idriche. "C'è la possibilità di innovare - spiega Bussone - e con le associazioni agricole vogliamo farlo con efficacia, grazie alle molteplici tecnologie che le Università stanno studiando. La strada è giusta. Per un green new deal applicato all'agricoltura che metta al centro aziende e ambiente, insieme, senza polarizzazioni o spinte ideologiche".