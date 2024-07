Montemale di Cuneo, vandalizzata la nuova panchina gigante: “Delusi, è progetto con a cuore la comunità”

Sono passati pochi giorni dall’installazione della panchina gigante sulla Piatta di Montemale di Cuneo e già i vandali sono entrati in azione: dalla mattinata di oggi (mercoledì 17 luglio) la struttura risulta infatti imbrattata con dello spray nero.



A darne conto un post su Facebook della famiglia Molineri, sui cui terreni privati sorge proprio la panchina, progetto privato portato avanti nei ritagli di tempo con l’idea di offrire un luogo di ristoro e serenità ai membri della comunità e a chi fosse di passaggio.





“Deludente sapere che qualcuno non apprezzi ciò che gli altri fanno con amore al servizio di tutti, e non riesca a tenerselo per sé ma debba anzi manifestarlo con un gesto rovinoso – si legge nel post - . Forse la persona che l’ha imbrattata doveva prima sedersi su quella panchina, fare un lungo respiro ammirando la bellezza che la natura, lì, ci offre, e mettere da parte la schifo che ha dentro”.



Nel post – che ha ricevuto una vera e propria pioggia di commenti e reazioni indignate, ovviamente rispetto al gesto - si specifica come i vandali abbiano imbrattato anche il cartello di “proprietà privata” posto nei pressi della panchina, un gesto che inevitabilmente conferma le intenzioni degli aggressori.





“In attesa di capire come ripulirla, abbiamo già provveduto a rintracciare i fortunati – conclude la famiglia Molineri - . Chiunque passi dalla Piatta (Montemale) puó fermarsi ad ammirarla, sedersi per una chiacchierata con il compagno di gite, godersela insomma: é lì per questo”.