A Envie, venerdì 19 luglio, l’ultimo saluto a Catterina Corsino vedova Ferrero

Si svolgerà venerdì 19 luglio alle 16 nella parrocchia di San Marcellino di Envie il funerale di Catterina Corsino vedova Ferrero, con partenza alle 15,50 dalla Residenza per anziani del paese, dove è stata trasferita a salma.

La donna, 85 anni, è deceduta nel pomeriggio di ieri, martedì 16 luglio, in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada collinare, di via dei Ronchi, che dalla Frazione di Occa porta ad Envie.

Stava raggiungendo il centro del paese della valle Po, alla guida della sua Fiat Panda, in seguito ad aver pranzato con la figlia Valeria e, dopo aver superato una curva in discesa della strada comunale, che 100 metri più avanti confluisce con la provinciale per Barge, ha perso il controllo dell’auto, forse per un malore, e sbandando ha completamente divelto il muro di una casa sul bordo della strada.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi del 118, purtroppo, nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso della donna.

I vigili del fuoco, dopo aver estratto la vittima dall'auto, hanno messo in sicurezza la zona e collaborato con le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

La notizia ha scosso la comunità enviese che si stringe al dolore dei familiari della donna che era molto conosciuta in paese per la sua bontà d’animo e il suo sorriso sincero.

Da una quindicina d’anni era rimasta vedova del marito Secondo Ferrero dal quale aveva avuto 4 figli, alle cui famiglie era molto affezionata.

Lascia i figli Gian Mauro (presidente della bocciofila del paese) con Marinella, Roberto, Valeria (direttrice della casa di riposo ‘Buzzi’ di Envie) con Lodovico, Carla. I nipoti Alessandro, Emanuele, Enrico, Giulia e Stefano con i parenti tutti.

Il rosario sarà recitato domani, giovedì 18 luglio alle 20,30 nella Residenza per Anziani Buzzi, dove è stata trasferita la salma dall’ospedale di Saluzzo.