Incidente tra un'auto e una moto a Ormea: ferito lievemente il centauro

Urtato da un'auto mentre stava uscendo da una stradina, ferito lievemente un motociclista a Ormea. Nello scontro è scivolato ed è caduto a terra.



L'incidente si è verificato intorno alle 14 di oggi, sulla Strada Statale 28 poco prima dell'abitato nei pressi della piazza.



Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del servizio regionale d'emergenza che hanno verificato lo stato delle persone coinvolte e stabilito in via precauzionale l'invio del motociclista ferito lievemente in ospedale a Mondovì. Impegnati nella messa insicurezza dell'area e dei mezzi i vigili del fuoco volontari di Ormea.