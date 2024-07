WienerAI annuncia la data di fine prevendita: raccolti oltre $7,4 milioni

Con oltre 7,4 milioni di dollari raccolti, WienerAI ($WAI) è pronta a concludere la sua prevendita il 31 luglio. In poco più di due mesi, e nonostante la recente crisi del mercato, WienerAI è stata inarrestabile nell'attirare l'attenzione di tutti con le sue avanzate capacità di trading di criptovalute basate sull'intelligenza artificiale.

Soprannominata la ChatGPT delle criptovalute, questa meme coin AI presenta un'affascinante mascotte che funziona anche come un chatbot di trading intuitivo progettato per semplificare il trading di criptovaluta per trader di tutti i livelli.

Ora, quando mancano 14 giorni alla fine della prevendita, gli investitori che vogliono una partecipazione nel futuro del trading di criptovalute al suo attuale prezzo basso di $ 0,00073 per $ WAI.

Dopo questo periodo, WienerAI punta a quotarsi sugli exchange di tutto il mondo, cosa che aumenterà significativamente il suo valore.

WienerAI crea un ponte tra il mondo dell'intelligenza artificiale e le meme coin

WienerAI si trova nell'entusiasmante mondo tra meme coin e intelligenza artificiale. La fusione tra intelligenza artificiale e criptovalute è innegabilmente un connubio perfetto, con numerosi progetti che raccolgono i frutti della crescente popolarità di queste tecnologie all'avanguardia.

Le applicazioni AI nelle criptovalute hanno accumulato un impressionante valore di mercato di 25,96 miliardi di dollari, con token come Render ($RNDR), Near Protocol ($NEAR) e Artificial Superintelligence Alliance ($FET) che hanno registrato guadagni del 34,94%, 33,4% e 69,49%, dall'inizio dell'anno.

Mentre Bitcoin ha guadagnato il 48,22% da gennaio, le meme coin sono salite del 2.400% nella prima metà dell’anno.

E nonostante le recenti correzioni del mercato, le meme coin come Pepe ($PEPE) (+645,38%), DogWifHat ($WIF) (+1080,18%) e Floki ($FLOKI) (+348,41%) continuano a mostrare guadagni significativi rispetto al mercato. Insieme, queste vivaci meme coin contribuiscono a una capitalizzazione di mercato totale di circa 46 miliardi di dollari.

Il fascino di WienerAI è stato accolto calorosamente da un'appassionata community conosciuta come "l'esercito delle salsicce", che è cresciuta fino a raggiungere oltre 15.000 membri su X e circa 13.000 su Telegram.

Naturalmente, anche le capacità basate sull’intelligenza artificiale di WienerAI contribuiscono a questi traguardi, stabilendo nuovi standard di semplicità ed efficienza nel trading di criptovalute.

Ecco perché il popolare YouTuber ClayBro invita tutti a salire sul treno WienerAI mentre il mercato si prepara per un'altra spinta rialzista.

Il mondo del trading di criptovalute è pazzesco, superarlo in astuzia con l’intelligenza artificiale è l’unica strada da percorrere

Il trading di criptovalute non è per i deboli di cuore. I prezzi sono sempre sulle montagne russe e la recente flessione del mercato è solo un altro esempio della natura bipolare del mercato delle criptovalute.

Il bot di trading di WienerAI, che vanta la tecnologia predittiva dell'intelligenza artificiale, consente ai trader di tutti i livelli di affrontare il mercato delle criptovalute con relativa facilità e redditività.

La tecnologia di WienerAI consente agli utenti di interagire tramite un'interfaccia chatbot, simile a ChatGPT, dove possono porre qualsiasi domanda relativa al trading. Il bot fornisce le migliori configurazioni commerciali possibili analizzando il mercato e persino consigliando i migliori exchange decentralizzati (DEX) per l'esecuzione di queste operazioni.

Un'anteprima di questa interfaccia è stata condivisa da WienerAI su X un mese fa:

Oltre a suggerire le configurazioni, WienerAI fornisce ai trader un'analisi di mercato completa delle sue selezioni. Ciò non solo guida i trader nel prendere decisioni informate, ma migliora anche il loro processo di apprendimento.

Grazie alle sue capacità modulari, la tecnologia di WienerAI è altamente adattabile e si evolve continuamente per soddisfare le mutevoli condizioni del mercato.

Inoltre, i trader possono eseguire operazioni direttamente dall'interfaccia della chat a costo zero, rendendolo ancora più conveniente ed economico per loro. Oltre a queste funzionalità, WienerAI fornisce la protezione MEV, che garantisce che gli utenti siano al sicuro dalla manipolazione dei prezzi da parte dei bot di trading.

La prevendita di WienerAI termina a luglio, ma c'è ancora tempo per acquistare e mettere in staking i tuoi token per un APY del 152%

Tuttavia, come accennato in precedenza, il tempo per acquistare $WAI al suo attuale prezzo basso sta per terminare.

Su una fornitura totale di token di 69 miliardi di $WAI, 20,7 miliardi sono destinati alla prevendita e stanno rapidamente andando a ruba. Gli investitori che hanno perso l’occasione si stanno ora affrettando ad acquisire più token prima che i prezzi aumentino.

In particolare, l’importo di $WAI investito nel protocollo di staking di WienerAI ha raggiunto circa 6,8 miliardi, offrendo un notevole APY del 152%. Ciò rappresenta quasi un terzo del totale dei token prevendita, segnalando una forte fiducia degli investitori nel futuro di WienerAI.

Aggiungi a ciò la notevole cifra di 7,4 milioni di dollari raccolti durante la prevendita, ed è chiaro che WienerAI è pronta per una crescita significativa.

Collega semplicemente il tuo crypto wallet al sito web di WienerAI e acquista token utilizzando ETH, USDT o BNB. Sono accettate anche carte di credito e debito.

Per gli investitori preoccupati per la sicurezza degli smart contract, WienerAI è stata sottoposta a un audit completo da parte di SolidProof, confermando zero problemi nel suo codice.

Unisciti alla crescente community di WienerAI su X e Telegram per rimanere informato sugli ultimi aggiornamenti e sviluppi del progetto. Acquista subito $WAI e preparati per il bot di trading che semplificherà il complesso mondo del trading di criptovalute.