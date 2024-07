A Magliano Alfieri “Parole e Musica” in versione noir

Giovedì 18 luglio, alle ore 21 la rassegna estiva “Luglio nel Parco Alfieri – Parole & Musica” ospita nell’affascinante contesto del giardino accanto al Castello di Magliano Alfieri, l’autore Orso Tosco con il suo romanzo noir “L’ultimo pinguino delle Langhe”.

La storia narra di un commissario ligure pieno di intuito e di debolezze trasferito nelle Langhe per punizione, di un losco notaio e di un ex detenuto pronto a tutto. Le loro vicende si intersecheranno con quelle di uno scrittore fasullo, che sfrutta il talento e la devozione della moglie per … il resto lo si scoprirà durante la serata.

La parte musicale della serata sarà curata da Amedeo Viglino.

Alle 19.30 sarà possibile cenare da Stefano Paganini chef del ristorante 'Alla Corte degli Alfieri'. Necessaria la prenotazione al numero 0173/66244.

L’evento, organizzato dalla Biblioteca Civica e dal Comune di Magliano Alfieri si terrà comunque anche in caso di maltempo all’interno del Salone degli Stemmi del castello.