Canale, un successo la festa dell'Enoteca Regionale del Roero: presenti con i loro prodotti sessanta cantine

Riuscitissima edizione della festa dell’Enoteca Regionale del Roero domenica sera nella sede del Mercato Ortofrutticolo del Roero di Canale, scelta per legare idealmente il tema del vino alla promozione delle eccellenze del territorio roerino. Il presidente dell’Enoteca Marco Perosino, riconfermato recentemente, ha doti da 'anchorman' riconosciute e ha condotto magistralmente l’evento, che ha visto una grande partecipazione, in un contesto di stile popolare più vero, nella tradizione della gente del Roero.



Hanno partecipato sindaci e amministratori, produttori e Cantine del Roero, ospiti amici dell’Enoteca, enoappassionati e ospite gradito il neo assessore regionale Marco Gallo.



Sul banco d’assaggio le varie denominazioni, attraverso oltre 60 cantine del Roero, associate all’Enoteca Regionale. Al tema del vino si è unito il tema dei sapori, nello spirito delle tradizioni rurali, con una 'merenda sinoira' accompagnata dalla musica della band di Luca Bergamini.



Nel corso dell’intervento di saluto il presidente Marco Perosino ha colto l’occasione per lanciare uno sguardo verso i futuri appuntamenti: il tema dell’ambiente sarà al centro dell’attenzione, guardando al Roero nel suo complesso, cercando di coinvolgere in alcune iniziative le istituzioni e tutti gli attori presenti sul territorio.



“La Festa dell’Enoteca – ha dichiarato il presidente Perosino – è andata benissimo. In un momento di vacanze c’è stata una bellissima presenza di produttori, molti sostenitori dell’Enoteca e autorità locali e regionali. Una serata conviviale con tanti amici con belle proposte gastronomiche, di musica e ovviamente di vini del nostro Roero. L’Enoteca c’è, è presente sul territorio con espressione al momento di 11 Comuni che cercheremo di ampliare nel corso del 2024”.



Ha proseguito Perosino: “Per il futuro abbiamo in programma alcune iniziative, sempre in un’ottica di promozione, gestione e valorizzazione del Roero, che riguarderanno i temi dell’ambiente e ovviamente quelli dell’enogastronomia. Ad maiora!”