Mountain Bike: prima vittoria per Emmegi Cycling nel Challenge piemontese riservato ai Giovanissimi

L’Emmegi Cycling, guidata dall’inossidabile DS Matteo Gagino, ha finalmente centrato la prima vittoria nel Challenge piemontese riservato ai Giovanissimi di Mountain Bike.

Nella cornice del Trofeo Pinna, a La Cassa, in provincia di Torino, si è coronato il sogno di posizionare un piccolo atleta sul gradino più alto del podio, a fronte di un’eccellente prestazione di squadra.

La piccola società cebana arriva all’obiettivo dopo anni di lavoro sia didattico, che educativo, portato avanti dal DS e dai suoi collaboratori ed è scaturito dal confronto con squadre provenienti da tutto il Piemonte.

Pur a ranghi ridotti, erano due gli atleti in gara a La Cassa per la compagine cebana, nelle categorie G4 e G5.

Su un percorso con caratteristiche molto impegnative per la categoria, caratterizzato da discese e salite tecniche di alto livello, il primo a scendere in campo per l’Emmegi, è stato Giovanni Gagino, che, nella categoria G4, ha affrontato la prova in rimonta, centrando un eccellente terzo posto che gli ha permesso di salire sul podio. E’ arrivata poi la volta della categoria G5, dove Corrado Saulo, al termine di una prova condotta in testa fina dalle prime battute, ha prevalso sugli avversari. Enorme la soddisfazione degli atleti e del DS.

I risultati hanno permesso all’Emmegi Cycling di piazzarsi anche nella classifica riservata alle società, pur schierando soltanto due atleti. Un plauso anche a Tommaso Giugale, atleta Emmegi che, pur avendo terminato la categoria Giovanissimi, ha partecipato alla trasferta, offrendo preziosa collaborazione per il successo finale di squadra.