Il pluricampione del mondo Marco Bracci allo Smile Volley Camp: "Ottima organizzazione...lavoriamo e ci divertiamo" (VIDEO)

Prosegue con successo la nuova edizione dello Smile Volley Camp di Artesina. Anche quest'anno sono tanti i ragazzi e le ragazze che si stanno avvalendo della competenza tecnica di allenatori esperti come Marco Bracci e Roberto Serniotti, oltre a diverse giocatrici di serie A, il tutto ovviamente all'insegna del sorriso e del sano divertimento.

Il Camp, inoltre, si espande sui campi della provincia, tra i quali c'è anche il PalaManera di Mondovì. Abbiamo approfittato della presenza di Marco Bracci per parlare non solo del "Camp", ma anche della fresca composizione dei gironi di A2 di Volley Femminile. Il Tecnico toscano, infatti, è ritornato in A2 con il suo Castelfranco e nel prossimo Campionato sarà avversario proprio del Mondovì Volley.

Senza peli sulla lingua, come suo solito, Bracci ha espresso il suo sincero pensiero sulla composizione dei due raggruppamenti: "I due gironi sono squilibrati!". Infine anche un saluto, o meglio, un caloroso arrivederci per i tifosi del Mondovì: