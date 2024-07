I musei di Robilante aperti in orario serale per la festa di Sant'Anna

Venerdì 19 e sabato 20 luglio il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione effettueranno due aperture straordinarie serali in occasione della festa patronale di Sant’Anna.

Venerdì 19 luglio, durante l’atteso evento “Aperitivo in tour” festa in maschera dal tema “back to 80’s”, i musei osserveranno il seguente orario: 19:00-22:00.

Sabato 20 luglio i Musei resteranno aperti dalle 20:30 alle 22:30. Alle ore 22:00 per le vie del paese si svolgerà la tradizionale processione di Sant’Anna, accompagnata dalla Banda filarmonica di Robilante e dallo spettacolo pirotecnico. A seguire alle ore 23:00 in piazza Olivero Dj set con Dj Valla.

I festeggiamenti proseguiranno con i seguenti eventi organizzati dalla Pro Loco:

Domenica 22 luglio : Festa delle leve. In serata concerto dei “ DISCOINFERNO ”

Lunedì 23 luglio : ore 19:00 “Cena al sacco” in piazza Olivero, a seguire concerto dei “ THE HATS BAND ”

Martedì 24 luglio : ore 19:00 grande POLENTATA , a seguire concerto dei “ I TRE LILU ”, serata cofinanziata dall’AVIS-sez. di Robilante.

Per informazioni:

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673

Pro Loco: Luca 3296221979

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).