In mattinata i Vigili del Fuoco Volontari di Garessio sono intervenuti per il recupero di un capriolo, realizzato in collaborazione con i Nuclei Carabinieri Forestali di Ormea e Ceva. L’animale era rimasto bloccato all’interno di un recinto, in territorio di Garessio.

Dopo averlo recuperato, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a rimetterlo in libertà in un bosco adiacente.