Il progetto “Cluster Legno Piemonte” si presenta ufficialmente

Si è svolta, presso il Grattacielo Piemonte di Torino, la presentazione ufficiale del progetto “Cluster Legno Piemonte”, la naturale evoluzione, su scala regionale, del Cluster Legno Cuneo. Il progetto pilota ha come obiettivo principale l’innovazione organizzativa della filiera del legno: il suo sviluppo è reso possibile grazie al contributo PSR 2014/2022, Cooperazione–Misura 16, Operazione 16.2.1, Azione 1, Bando 2/2022.

Cluster Legno Piemonte, il cui acronimo è CLP, punta a indirizzare l’azione per rinforzare il sistema legno del Piemonte in chiave organizzativa, gestionale e comunicativa. Uno dei principali obiettivi sarà dato dall’attività di divulgazione e animazione all’interno ed all’esterno del gruppo operativo si punterà maggiormente sulle attività di: cooperazione, collaborazione, condivisione. Mediante la sperimentazione connessa al progetto pilota si vuole, da un lato favorire l’incontro tra domanda e offerta, anche attraverso la realizzazione di indagini che aiutino a comprendere i trend del mercato e i principali usi del legno verso cui indirizzare coltivazione e raccolti ovvero i tipi di essenze più ricercate e di facile collocazione; dall’altro indirizzare l’azione della Regione verso quelle misure che potrebbero rivelarsi più utili alla valorizzazione del settore.

Alla partecipata riunione introdotta da Marco Corgnati ed Enrico Gallo, rispettivamente funzionario e dirigente del Settore Forestale della Regione Piemonte, esperti in programmazione strategica forestale e coordinamento strumenti finanziari in ambito forestale, e coordinata dal MIAC (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo – Società Consortile per Azioni), ente capofila del CLP, sono intervenuti tutti i partner attuali del progetto. A CNA – Associazione Provinciale di Cuneo, Confindustria Cuneo, Ledoga, Uncem Delegazione Piemontese e Confagricoltura Cuneo (Unione Provinciale Agricoltori) si sono aggiunte le presenze di CNA – Associazione Regionale Piemonte, Confartigianato Piemonte, Confartigianato Cuneo, Confagricoltura Piemonte, Confcooperative Piemonte, Coldiretti Piemonte e Confindustria Piemonte.

"In questi primi mesi di attività – dichiara Cristina Allisiardi, direttore MIAC – ci siamo focalizzati sulla realizzazione di un piano formativo specifico per le imprese del settore, oltre alla stesura della bozza di Statuto della costituente Associazione che racchiuderà tutti i soggetti promotori del CLP. Siamo soddisfatti dell’interesse riscontrato durante la presentazione, non solo per la numerosa partecipazione ma anche per le dichiarazioni di intenti di tutti i partner attuali e potenziali".

Le future tappe prevedono una serie di presentazioni territoriali sviluppate con lo scopo di aumentare l’interesse verso il CLP e promuovere le attività già programmate, a partire dal catalogo formativo specifico per le attività del settore legno, realizzato grazie al coinvolgimento delle agenzie formative del territorio. La partecipazione ai corsi è totalmente gratuita e aperta a tutte le aziende e ai professionisti della filiera del legno. Sul sito clusterlegno.it sono disponibili ulteriori informazioni sul progetto, oltre alla possibilità di effettuare l’iscrizione alle newsletter per continuare ad essere aggiornati sulle attività.