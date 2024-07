Venasca, la leva del '54 ricorda il prof. Elio Marchetti: "Sei stato e sarai sempre parte di noi"

Carissimo Elio,

Tutti noi non ci saremmo mai aspettati la tua dipartita, proprio ora che stavamo organizzando una festaccia per i nostri 70 anni, ai quali non ci sei arrivato.

In questi giorni ognuno di noi ha ripercorso col pensiero gli anni in cui eravamo bambini alla scuola elementare e poi ragazzini alla scuola media.

Quanto era bello!

Eravamo tutti più giovani, spensierati…

Portiamo quegli anni con noi, nei nostri cuori, soprattutto vogliamo ricordare la festa per i nostri 65 anni che ci ha visti tutti insieme a Portofino ed a mangiare il fritto di pesce a Santa Margherita Ligure..una bella giornata di sole e di gioia.

Carissimo Elio sei stato e sarai sempre parte di noi.

Oggi, tra mille pensieri e lacrime, ti salutiamo con tanto, tantissimo affetto.

I tuoi compagni e compagne del ‘54