Mondovì: principio d’incendio in via Beccaria, vigili del fuoco sul posto

Principio d’incendio a Mondovì, nella mattinata di oggi, giovedì 18 luglio.



Le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno della canna fumaria di una panetteria presente al piano terra di uno stabile di tre piani in via Beccaria, nel centro della città. Non si segnalano feriti.



Sul posto i Vigili del Fuoco con due squadre da Mondovì e l’autoscala da Cuneo, insieme alla Polizia Locale.