Appuntamento con il cinema d'autore ai Castelli di Lagnasco

Domenica 28 luglio alle 21 ai Castelli di Lagnasco ci sarà un interessante appuntamento con il cinema d’autore con la proiezione del film documentario “Innesti” alla presenza dell’autore Sandro Bozzolo e del protagonista Ettore Bozzolo.

Il film documentario che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il Premio Eusalp al Trento film festival e la menzione speciale a Visioni dal mondo a Milano ed è stato presentato fuori concorso a Cinemambiente Torino, racconta – come scritto da Amanda Sandrelli per Visioni dal mondo - “una bella storia, che inizia con un padre su un albero e un figlio ragazzino che lo riprende con la sua videocamera nuova. Uno sguardo originale, quello del ragazzo, che racconta in modo delicato, poetico e senza bisogno di sentimentalismo o enfasi, il nostro rapporto con la natura e con un pudore antico e commovente, il passaggio di testimone fra due generazioni.”

Insite tours continua con questo evento il percorso che prende spunto dai lavori di Francesco Segreti che sono ospitati nelle sale dei Castelli. Se il 13 luglio, in occasione della presentazione del catalogo della mostra, il tema utilizzato è stato quello del Caos e Antecaos – dal titolo della prima installazione -, in questa serata lo spunto è preso dal titolo di una parte della mostra: “Metamorfosi”, quella che in oltre vent’anni il protagonista del film – Ettore – ha intrapreso cercando di cambiare il destino della sua valle, attraverso l’atto dell'innesto. Una pratica che assume significato simbolico - come la metamorfosi – che non avviene soltanto nel territorio, come documentato dal figlio e regista Sandro, ma anche nelle persone, dando vita ad uno scambio che lega ancora di più l’uomo alla terra.

I due protagonisti di questo film, che saranno presenti in sala, dalla Valle Mongia porteranno direttamente la testimonianza di questo interessante parallelismo tra vita ed arte, un’occasione per conoscere e confrontarsi con diverse realtà che “aprono visioni” in un territorio come quello di Lagnasco da sempre fortemente caratterizzato dalle coltivazioni agricole conosciute in tutto il mondo.

In attesa degli eventi programmati per i mesi a seguire prosegue così la collaborazione con diversi enti culturali che vengono ospitati di volta in volta nei Castelli, nell’intento di rendere fruibile l’arte classica e quella contemporanea, attraverso diversi linguaggi. I Castelli ospitano lungo il percorso di visita guidata le opere di Francesco Segreti con le installazioni specifiche “Caos / Antecaos” e “Chimere”, e con le mostre Metamorfosi e Flowerpower, che sono visitabili durante le visite che Insite tours assicura con le proprie guide qualificate.