Musica, cinema e spettacoli di burattini negli eventi dell'estate braidese

L’estate braidese entra nel vivo. Nella serata di martedì 23 luglio si terrà il secondo appuntamento di Attraverso Festival, con Max Gazzè che porterà il suo “Interludio”, legato all’Amor Fabulas Tour 2024, per un concerto in acustica di brani famosi e meno famosi del proprio repertorio. Inizio del concerto alle 21, ingresso 30 euro. Biglietti acquistabili sul sito attraversofestival.it.



Giovedì 25 luglio, invece, la rassegna di “Cinema all’aperto” vedrà alle 21,30 la proiezione nel cortile di Palazzo Traversa del film drammatico di Wim Wenders “Perfect days”, che si è aggiudicato due premi al Festival di Cannes 2023 (migliore attore a Kôji Yakusho e il premio della Giuria ecumenica) oltre ad una nomination all’Oscar come miglior film in lingua straniera.



La pellicola racconta la storia di Hirayama, un uomo che parla poco, umile ma sereno, che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Hirayama vive in una piccola casa, circondato da piante, e segue un'assidua e tranquilla routine, che gli permette di coltivare le sue passioni: la musica, i libri, la fotografia e gli alberi. In un clima molto rilassato la sua vita scorre senza intoppi, finché qualche incontro inaspettato rivela gradualmente il suo passato, scoprendo pian piano la bellezza del mondo che ci circonda, in una riflessione commovente.



Ingresso a 3 euro, posti limitati.



Prima della proiezione del film (dalle 20.30 alle 21.15) sarà possibile effettuare una visita guidata gratuita alle collezioni di Palazzo Traversa dedicate alla musica. Per partecipare al tour “Cinema e Museo” è necessaria la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.



In caso di pioggia le proiezioni si terranno presso l’Auditorium “G. Arpino” in largo della Resistenza e le visite “Cinema e Museo” saranno annullate.



Gli appuntamenti con il Cinema sotto le stelle proseguono il 1 agosto con “Wonka” di Paul King, l’8 agosto con “Cento domeniche” di Antonio Albanese e il 15 agosto con “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì.



Infine, nel week end del 27 e 28 luglio protagonisti saranno i burattini. Nel suo trentesimo anniversario, l’associazione Burattinarte propone infatti tre appuntamenti presso i giardini del Belvedere padre Ettore Molinaro. Sabato 27 alle 21 è in programma lo spettacolo “Il miracolo della mula” ad opera de Il Laborincolo, mentre domenica 28 luglio si raddoppia: alle 11 Scaramucce teatro porta in scena “Zazà”, mentre alle 18 Sara Castiglione sarà protagonista con “Diavolo di una poesia”. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.



Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune chiamando lo 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it .