A Racconigi in scena ‘‘Il Piccolo Principe - di pianeta in pianeta”

Sabato 30 maggio, al teatro SOMS - Progetto Cantoregi alle 21, l’associazione Rolling Theatre APS e la sua compagnia teatrale Non Fate Caso a Noi sono felici di invitarvi alla prima della sua nuovissima produzione, “Il Piccolo Principe - di pianeta in pianeta”, ispirata al celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry.

La rosa un po’ viziata, il pazzo lampionaio, l’amorevole volpe… Questi sono solo alcuni dei personaggi che i bambini, nei panni del Piccolo Principe, incontreranno in un divertente viaggio di pianeta in pianeta. Divertenti, emozionanti, buffi e coinvolgenti, i protagonisti porteranno i bambini a scoprire quanto sia importante prendersi cura dell’altro e imparare i valori della vita.

Uno spettacolo per bambini, sì, ma anche per gli adulti che spesso dimenticano la meraviglia e lo stupore dell’infanzia, l’innamoramento per le piccole cose, l’amicizia, la cura e il rispetto, il valore dell’attesa… i tramonti.

L’associazione non è nuova al teatro per famiglie: fondata nel 2015, si occupa di educativa, arti visive ed eventi culturali. Promuove l’arte in tutte le sue forme, ponendo l’accento sul teatro attraverso laboratori, performance e la produzione teatrale della sua compagnia. L’Associazione ha collaborato con enti locali pubblici e privati ed associazioni dei vari territori in cui opera in Piemonte e in Lombardia.

Il racconto del celebre autore francese prende vita come un viaggio tra i pianeti, in un adattamento che strizza l’occhio al teatro di ricerca e al teatro fisico, con una scenografia minimale e realizzata con materiali riciclati influenzata dal “teatro povero” che sottolinea, nella sua essenzialità, i temi che l’opera esprime, temi importanti, maturi e profondi, ma messi in scena con toni e registri diversi, anche scanzonati, giocosi e divertenti.

Gli otto personaggi, interpretati da quattro attori, dialogano direttamente col pubblico, che, immergendosi nei panni del Piccolo Principe, diventa il vero protagonista della scena. A ciascun personaggio dell’opera originale viene sovrapposto un alter ego dal carattere contemporaneo e “vero”, esasperando il contrasto tra i toni onirici e sognanti e la concretezza del reale. Lo spettacolo possiede quindi più chiavi di lettura; a quella più immediata, che invita a riflettere sul valore delle piccole cose e sull’importanza del rispetto reciproco e la cura dell’altro, più alla portata dei bambini, si affianca quella più adulta, che sottolinea i temi più maturi e adulti dell’opera quali la crescita emotiva e il superamento degli egoismi individuali.

Un’opera da vedere, conoscere e apprezzare per bambini... e per i più grandi!

Il Piccolo Principe - di pianeta in pianeta

dal romanzo di Antoine de Saint - Exupéry

Regia e adattamento: Flaminio Perez

Aiuto regia: Francesca Bosco

Luci e tecnica: Francesco Blasi

con Giulia Cerino, Alessia Massolo, Gloria Restuccia e Giancarlo Viani