Atipico Festival torna a Savigliano il 5, 6 e 7 giugno 2025

Giunto alla quarta edizione, inizia con un’anteprima il 16 e 17 maggio. Organizzato dall’Associazione Fucos Odve dalla Consulta Giovani, l’evento unisce musica live, talk culturali, sostenibilità e coinvolgimento della comunità. Un programma ricco con ingressi gratuiti e a pagamento, attività collaterali e un forte impegno per l’ambiente rendono Atipico un appuntamento imperdibile dell’estate giovane cuneese.

Torna uno degli eventi più cool dell’estate cuneese: la Quarta Edizione di Atipico Festival, in programma il 5, 6 e 7 giugno 2025 a Savigliano. Organizzato dall’Associazione Fucos Odv, braccio operativo della Consulta Giovani, e supportato dal Comune di Savigliano, Atipico si conferma un punto di riferimento per chi ama la musica live, la cultura e l’attivismo, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla comunità. Dopo il grande successo del 2024, che ha visto la partecipazione di oltre 10.000 persone, Atipico 2025 promette un’edizione ancora più ricca, anticipata da un’anteprima speciale a maggio.

Grande energia collettiva che persevera nel proporre artisti locali, emergenti italiani e nomi noti della scena elettronica mondiale a prezzo popolare.

Atipicoff: un Preludio per accendere la Comunità

Il festival scalda i motori con Atipicoff, due giornate gratuite il 16 e 17 maggio pensate per immergere il pubblico nello spirito di Atipico:

Giovedì 16 maggio, ore 21:00, presso l’Ala Polifunzionale di Savigliano: una serata di Stand Up Comedy con il comico saviglianese Marco Los, che porterà sul palco la sua ironia tagliente e contemporanea. Un’occasione per ridere e riflettere, ad ingresso gratuito.

Venerdì 17 maggio, dalle ore 15:00, Museo Ferroviario di Savigliano: un pomeriggio e una serata all’insegna della creatività con Swap Party, workshop, attività artistiche e dj set collettivo Eclipse, che animeranno uno dei luoghi simbolo della città fino a tarda sera. L’ingresso è libero, per un’esperienza che celebra l’identità “atipica” di Savigliano.

Atipico Festival: tre giorni di Musica, Cultura e Impegno

Il cuore del festival si terrà il 5, 6 e 7 giugno, con un programma che spazia tra talk culturali, concerti e attività collaterali, sempre nello “spirito local” che contraddistingue Atipico.

Giovedì 5 giugno – Pensiero Critico all’Ala Polifunzionale

La serata inaugurale, ad ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria su atipico.org, è dedicata al pensiero critico. Alle ore 21:30, Flavia Carlini, autrice, attivista e vicepresidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti fondamentali, terrà il talk “Voce ai diritti, contro l’indifferenza”. Un momento di riflessione su temi cruciali come diritti umani, parità di genere e partecipazione attiva. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è essenziale.

Venerdì 6 giugno – Musica e Vibrazioni nell’Area Fieristica

Dalle ore 19:00 alle 1:30, l’Area Fieristica di via Alba si trasforma in un palcoscenico vibrante, con un biglietto a prezzo popolare disponibile in prevendita su ticketone.it

La lineup include:

20:00 – Byenow

20:40 – Supersport!

21:30 – Tanz Akademie

22:30 – Fast Animals and Slow Kids (Fask) (headliner)

(headliner) 00:15 – Colan (djset)

La serata sarà arricchita da attività collaterali, in primis la novità di quest’anno, l’area chill per rilassarsi e prendere le cose con calma, e poi un’offerta food & beverage che include la birra artigianale Caos, i food truck Stra-Good e le specialità romane di Nanni.

Sabato 7 giugno – Gran Finale a ingresso gratuito

Il festival si chiude in grande stile, sempre nell’Area Fieristica di via Alba, dalle ore 18:00 alle 3:00, con ingresso gratuito. La lineup propone un mix di talenti locali ed emergenti:

19:00 – Mitcho

20:00 – Loyo

21:00 – Gioia Lucia

22:00 – Centomilacarie

23:15 – Elasi

00:30 – Faccianuvola

01:30 – Camoufly (djset)

Anche in questa giornata, non mancheranno attività collaterali, l’area chill e le proposte gastronomiche già apprezzate il giorno precedente.

Sostenibilità: Un Festival a basso Impatto Ambientale

Atipico Festival si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità. Tra le iniziative:

Eliminazione della plastica monouso con bicchieri rigidi riutilizzabili marchiati Atipico.

Erogatori d’acqua gratuiti per il pubblico.

Punti di raccolta differenziata con il motto “Piccole azioni, grandi gesti” per promuovere un evento più consapevole.

Un Progetto di Comunità

Atipico è il frutto del lavoro di oltre 30 volontari under 35, un gruppo giovane e affiatato che, insieme al Comune di Savigliano, crea un evento capace di unire musica, attualità e cittadinanza attiva. Il festival è patrocinato dalla Provincia di Cuneo e supportato da partner come Banca CRS, Fondazione CRS, Camera di Commercio di Cuneo e Consorzio SEA, che gli organizzatori ringraziano per il sostegno costante.

Info e Contatti

Atipico Festival vi aspetta a Savigliano il 5, 6 e 7 giugno 2025, con un’anteprima il 16 e 17 maggio. Per il programma completo, prevendite e aggiornamenti, visitate atipico.org. Per ulteriori informazioni, contattate comunicazione@fukos.it (mailto:comunicazione@fukos.it).

Unisciti alla comunità di Atipico per tre giorni di musica, cultura e impegno, in un evento che celebra il talento locale e l’energia collettiva!