Tecnologia e sicurezza in vigneto: Confagricoltura Cuneo al top in cascina Piccaluga ad Alba [VIDEO]

L’operatore manovra su un tablet, poi torna in cascina e si occupa d’altro. Il cingolato parte, si infila fra i filari, comincia il suo lavoro di cimatura o irrigazione. Non siamo nel futuro, sarà una scena piuttosto comune nei prossimi anni osservare nei vigneti di Langa e Roero, delle macchine operatrici 'solitarie' occuparsi dello sfalcio erboso o dell’irrorazione di agrofarmaci in vigneto.



Ieri, mercoledì 17 luglio, nella splendida cornice di Cascina Piccaluga ad Alba - località Altavilla, Confagricoltura Cuneo ha organizzato la 10a edizione di un evento a cui hanno partecipato oltre 500 agricoltori e 60 espositori, con numerose prove dimostrative sul campo, per far conoscere e sperimentare metodi di coltivazione sostenibile.

", ha dichiarato il direttore ai vertici di Confagricoltura Cuneo, associazione guidata dal presidente Enrico Allasia.



Marisa Saltetti, fa parte del dipartimento di prevenzione ASl CN2 e a livello regionale si occupa del progetto agricoltura a 360°: “Sono molto importanti questi eventi. Noi da anni come SPRESAL eseguiamo dei controlli e produciamo dei report e dallo scorso anno abbiamo predisposto un progetto sui piani mirati in agricoltura, per il rischio infortunistico nell’utilizzo di macchine e nel lavoro in ambienti confinati di cantine e aziende zootecniche. Inoltre invitiamo le aziende ad aderire ad un nuovo progetto riguardante 'stili di vita e sicurezza' che fa parte dei nostri servizi”.



Molto interessanti le prove di mitigazione su vegetazione degli effetti dell’eccessivo irraggiamento e positiva l’idea che tecnici come Luca Bernelli, esperti nel pilotaggio dei droni, hanno e potranno avere sempre più spazi di operatività negli ambienti agricoli di ogni genere.



Alessandro Bottallo di Confagricoltura Alba ha fatto una sintesi del momento attuale in vigna: “Quest’anno è un’annata particolare. Dopo una serie di annate siccitose abbiamo al contrario un’annata molto piovosa, difficile per i nostri produttori, che comunque con la loro tenacia e la loro competenza riusciranno a portare a termine un buon raccolto. Adesso è arrivato il caldo e questo dovrebbe essere determinante per la maturazione delle uve in vista della vendemmia”.



L’evento di Cascina Piccaluga, cominciato già al mattino, ha riscosso molto successo e partecipazione, favorito dalla bella giornata, dalla perfetta organizzazione e dalla qualità dei partecipanti espositori e dei tecnici presenti. Si è concluso in serata con una cena conviviale.