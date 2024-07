Carlo Cerutti del Monge Gerbaudo Savigliano è il miglior addetto stampa italiano della Serie A3 di volley

Si è svolto da martedì 16 a giovedì 18 luglio presso lo Zanhotel & Meeting di Bentivoglio (Bologna), il Volley Mercato 2024, il primo appuntamento targato Lega Pallavolo Serie A della stagione 2024/25, che ha visto riuniti dirigenti e staff dei club di SuperLega, A2 e A3, per una serie di corsi di aggiornamento, tavoli di confronto e approfondimenti di vario genere.

L’evento è stato anche l’occasione per celebrare i principali risultati ottenuti nella stagione passata, con la consegna di premi speciali a chi si è distinto in tutte le categorie. Tra questi, è stato consegnato il prestigioso Premio Roberto Stracca, assegnato al Miglior Ufficio Stampa di Superlega, Serie A2 e Serie A3 e dedicato alla memoria del compianto giornalista del Corriere della Sera, grande appassionato di pallavolo.

Per la Serie A3 a vincerlo è stato Carlo Cerutti, addetto stampa del Volley Savigliano e, nello specifico, del Monge-Gerbaudo Savigliano, impegnato lo scorso anno nel Girone Bianco. Carlo ha ricevuto direttamente dalle mani di Massimo Righi, Presidente della Lega Pallavolo Serie A maschile, l’ambito “pallone d’oro” e un personal computer a corredo della premiazione.

“Il riconoscimento ottenuto dal nostro addetto stampa ci riempie d’orgoglio, perché conferma l’ambizione e la qualità del lavoro svolto dalla nostra società in tutti gli ambiti che gravitano attorno al mondo della pallavolo. Insieme a Carlo abbiamo iniziato un percorso nell’estate del 2022 quando definimmo degli obiettivi specifici, e questo traguardo crediamo sia la conferma che la strada intrapresa fosse quella giusta", spiega il Direttore Generale biancoblù Gilberto Botta, presente alla tre giorni bolognese.

“Sono emozioni che difficilmente si dimenticano, soprattutto per chi, come me, è abituato a raccontare gli altri più che se stesso. Ci tengo solo a dire che questo premio è in realtà un riconoscimento per una grande squadra. Voglio, quindi, ringraziare chi ne fa parte: in primis, tutta la dirigenza del Volley Savigliano per la fiducia, Marco Botta, con cui quotidianamente mi confronto e che è una figura indispensabile per la comunicazione della società, il fotografo Silvano Carta e Matteo Brignone, che due anni orsono fissò questo premio come grande obiettivo, anche se sembrava qualcosa di inarrivabile.” – dice invece emozionato Cerutti.