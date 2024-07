Joe Biden positivo al Covid. Casa Bianca: "Sintomi lievi"

(Adnkronos) -

Joe Biden positivo al covid. Il presidente degli Stati Uniti, 81 anni, avrebbe dovuto partecipare all'UnidosUS Annual Conference, un evento a Las Vegas in cui avrebbe dovuto affrontare temi relativi ai cittadini di origine latino-americana. "Grazie per la vostra pazienza. Purtroppo, ero al telefono con il presidente Biden. Mi ha espresso la sua delusione perché non ha potuto essere con noi oggi. E' appena risultato positivo al covid", l'annuncio di Janet Murguia, presidente e Ceo di UnidosUS, l'organizzazione che rappresenta gli ispanici e i Latinos.

La Casa Bianca, contemporaneamente, ha confermato la positività di Biden evidenziando che il presidente "è vaccinato e ha fatto il richiamo. Presenta sintomi leggeri". Biden "ritornerà in Delaware dove sarà in isolamento e continuerà a svolgere tutti i propri compiti durante questo periodo".

Biden "questo pomeriggio ha manifestato sintomi relativi alle vie respiratorie superiori, tra cui rinorrea (naso che cola) e tosse secca, con un malessere generale", si legge nella nota diffusa dalla portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. Vista la situazione, il presidente è stato sottoposto al test "e i risultati sono stati positivi".