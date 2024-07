Anche Fossano aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro il suicidio

Il neo consigliere comunale di maggioranza - capogruppo della lista “Fossano in Azione” - Matteo Blengino, a seguito dell’incontro con Antonia Bassignana, socio fondatore della associazione “La voce di Elisa ODV” e Maria Saponaro vice-presidente dell’Associazione Di.A.Psi di Savigliano-Fossano-Saluzzo, si è fatto portavoce di una importante iniziativa nazionale relativa alla “Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio” che ricorre ogni anno il 10 settembre, istituita a livello internazionale nel 2003 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità insieme alla Federazione Mondiale per la Salute Mentale.

In tale occasione, in diverse città di Italia, viene illuminato un monumento con l’obiettivo di “accendere una luce” su un tema estremamente delicato e complesso. Il colore simbolo per questa iniziativa è giallo/arancione.

Afferma Blengino: “È una campagna di sensibilizzazione e prevenzione che mira ad aumentare la consapevolezza nella comunità ed abbattere lo stigma che ancora circonda il tema del suicidio. Tema che purtroppo tocca anche la nostra comunità e di cui non dobbiamo avere paura di parlare. Ho prontamente sottoposto all’attenzione della Vice Sindaco Donatella Rattalino l’iniziativa, e da subito ha manifestato la volontà e l’importanza di aderire come amministrazione comunale. Ci tengo a ringraziarla per questo”.

È la prima volta che la città di Fossano aderisce a questa campagna dal forte impatto simbolico: illuminare un monumento o una fontana e aderire a questa iniziativa nazionale è un gesto simbolico ma potente, che contribuirà a sollevare l'attenzione sulla necessità di affrontare il problema del suicidio. È un’iniziativa importante per coinvolgere la comunità e creare un fronte unito. La consapevolezza e la comprensione del problema sono fondamentali per promuovere un ambiente in cui le persone si sentano a loro agio nel cercare aiuto e supporto.

Inoltre i promotori ci tengono molto ad essere vicino a queste associazioni che tanto si spendono quotidianamente per i più fragili e desiderano far sentire il loro appoggio e la loro stima.

Nel mondo, ogni 40 secondi una persona si toglie la vita. Il suicidio è la seconda causa di morte nei giovani tra i 15 e 24 anni. Occorre riflettere, il suicidio riguarda ciascuno di noi, perché ogni suicidio è devastante ed ha un profondo impatto su coloro che ne sono coinvolti, è un evento che sconvolge famiglie e comunità. Si dice che ogni suicidio coinvolga almeno 6-10 persone, ma in realtà le persone coinvolte sono certamente più di 100 (familiari, ma anche amici, compagni di scuola e di attività, insegnanti, educatori, animatori e non solo).