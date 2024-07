Il comitato No Biometano a Govone: “Il Comune può ancora agire e deve farlo in fretta”

Dal Comitato No Biometano a Govone riceviamo e pubblichiamo.

***

La notizia, riportata da alcuni media, che la nuova amministrazione comunale abbia deciso di assumere una posizione netta e pubblica contro il progetto della Govone Biometano Srl, ci riempie di gioia e ci auguriamo possa, anche se tardivamente, contribuire a coronare il lavoro di questo Comitato che, in tutte le circostanze, ha messo in campo ogni iniziativa per fermare il progetto.

Dice testualmente l’amministrazione nella sua dichiarazione: “A fronte della visione e valutazione degli elaborati progettuali e degli atti del procedimento, l’amministrazione comunale dichiara il proprio parere contrario alla realizzazione dell’impianto di produzione di biometano previsto in frazione Canove”.

L’amministrazione comunale precisa poi come intenderebbe procedere da ora in avanti, in sintesi:

1. Vigilare sull’operato della Govone Biometano Srl nel caso decidesse, avendone in questo momento la facoltà, di iniziare i lavori;

2. Nel caso in cui il Tar nell’udienza del 29 ottobre dovesse rigettare il progetto, nel caso dovesse tenersi successivamente una nuova conferenza dei servizi presso la Provincia, dichiara fin da ora che formalizzerà il proprio parere contrario.

Rispetto a questa linea di comportamento, mentre condividiamo e apprezziamo quanto riportato al punto 2, non possiamo però condividere che in questi importanti mesi si assuma una posizione attendista.

È vero che il Comune non è l’unico decisore in merito alla realizzabilità o meno del progetto, specialmente al punto in cui siamo, ma è altrettanto vero