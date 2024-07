Cuneoginnastica: record di medaglie ai campionati italiani Silver di Rimini

Con il bottino di 11 ori, 8 argenti e 7 bronzi il settore Ritmica della Asd Cuneoginnastica incanta alla Summer Edition di Ginnastica In Festa.

Ad aprire le gare è Alessia Mattio, classe 2012, che non lascia spazio alle avversarie: tra le A4 categoria LC2 è oro all around, oro alle clavette e argento al cerchio.

Sempre nella stessa categoria numerosi sono stati i titoli vinti dalla società cuneese: tra le Junior 1 Carlotta Albanto è bronzo al cerchio, Chiara Gerbaldo è campionessa italiana alle clavette tra le Senior 1 e, tra le Senior 3, Noemi Enrici è tre volte campionessa italiana (All Around, palla e nastro), Carolina Lovera conquista il bronzo all around, l’oro italiano alle clavette e l’argento al cerchio, mentre Anna Bressano è bronzo nella specialità nastro.

Numerose anche le medaglie nella categoria LD: nel campionato d’insieme LD1 Open le cuneesi Chiara Garello, Carolina Lovera e Beatrice Mandrile salgono sul terzo gradino del podio; Alice Falletto è campionessa italiana al cerchio (categoria Junior 1), e, sempre nella specialità cerchio, Alexandra Mandrile è bronzo tra le Senior 1.

Chiudono le gare per questa categoria due ginnaste veterane: Alice Caudana, che conquista due ori nell’all around e nella specialità palla e un meritatissimo argento al cerchio, e Rebecca Capellaro, che sale sul terzo gradino del podio alle clavette.

Con la categoria Eccellenza, il più alto del settore silver, si chiudono questi campionati italiani: argento per la Serie D allieve composta da Adele Bramard, Alessia Mattio e Sofì Myftaraj, con quest’ultima che si laurea anche campionessa italiana al corpo libero e vice campionessa italiana a clavette e nastro tra le Allieve 3, anno 2013.

Melisa Qira, Senior 1, è argento italiano al cerchio e Beatrice Mandrile, Senior 3, è vice campionessa italiana all around e bronzo italiano nella specialità clavette.

Grande soddisfazione per le tecniche Marianna Ricca, Emilia Rancurello, Elisa Beccaria, Sofia Bouamor, Flutura Qira e Francesca Bertaina. “Siamo molto contente per questa dieci giorni di gare, che oltre alle tante medaglie hanno visto disputare dalle nostre atlete molte finalissime, riservate solo alle migliori 10 partecipanti di ogni livello e categoria. Sicuramente ripartiremo da qui per arrivare pronte ai prossimi appuntamenti della nuova stagione”.

La rosa di atlete che ha partecipato a questi campionati è completata da Alice Bergese, Alice Rosso, Amber Cuka, Arianna Bagnis, Arianna Caliman, Arianna Dutto, Benedetta Beltrandi, Camilla Rovere, Cecilia Ferrero, Dorotea Mellano, Eleonora Conte, Elisa Olivero, Emily Kalastra, Giorgina Plaku, Greta Pezzoli, Ilaria Tealdi, Marta Rosso, Martina Pisoni, Marwa El Idrissi, Miriam Bragoli, Sara El Abbadi, Sindi Boda, Sofia Iacuzio, Sofia Loria, Sophia Sedda, Sveva Bergese, Syria Gadaleta, Valentina D’Amico, Veronica Rossi, Viola Pellegatta.