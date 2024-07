Dogliani, dal 3 settembre aprirà lo sportello di facilitazione digitale

Molto partecipata la serata di presentazione dello Sportello di facilitazione digitale che si è tenuta presso i locali della Biblioteca "Luigi Einaudi" di Dogliani.

La Project Manager Elisabetta Giacosa dell'Associazione "Uscire Insieme - Age Italia aps" ha illustrato le attività che saranno messe in atto attraverso lo sportello che forniranno un supporto ai cittadini per l'utilizzo di strumentazioni digitali, per il confronto con le pratiche della Pubblica Amministrazione e per pratiche più complesse come la creazione dell'Identità digitale con la carta di identità elettronica o lo spid.



L'operatrice presente allo sportello sarà Martina Lombardi, qualificata come Facilitatrice Digitale e come Registration Authority Officer. Lo sportello sarà aperto dal 3 settembre presso gli uffici al piano terra del Comune di Dogliani e l'accesso sarà gratuito.



A breve saranno forniti gli orari dettagliati. Il progetto, denominato Reti di facilitazione digitale, è finanziato dal Pnrr ed è a cura dell'Unione Montana di Ceva e dell'Associazione "Uscire Insieme - Age Italia aps".