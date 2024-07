Domani allerta gialla in tutta la Granda per forti temporali

Domani, domenica 21 luglio, come riferisce il bollettino dell'Arpa Piemonte, allerta gialla per temporali su pianure ed arco alpino. I temporali saranno diffusi, al mattino, localmente forti tra Verbano e Canavese e pianure adiacenti, poi in intensificazione con picchi molto forti e in estensione in tutta la Granda e al basso Piemonte. Più sporadici su Astigiano, Alessandrino e settore appenninico. Grandinate di medie dimensioni e forti raffiche di vento in corrispondenza dei temporali più intensi. In serata la situazione dovrebbe volgere alla normalità.