Competizioni sportive, musica non-stop e show di ScuolaZoo: a Mondovì arriva il Blast Events

Per la prima volta quest'anno, in Piemonte, ScuolaZoo sarà partner ufficiale di BLAST per i concerti e l'intrattenimento, che inizieranno alle ore 22:00.

SCUOLA ZOO presenterà ogni sera Format esclusivi e differenti, con DJ set e Show indimenticabili. I loro DJ, Vocalist e ballerini precederanno e seguiranno le esibizioni degli artisti.

I biglietti dei concerti sono acquistabili online su ticket sms. Ricordiamo che per partecipare ai concerti non è obbligatorio fare i tornei.

TRASPORTO

In collaborazione con BUS COMPANY, verrà organizzato un servizio navette con partenza a Mondovì da Piazza della Repubblica dalle ore 17:30 alle 21:30. I biglietti, dal costo di 5€ A/R, saranno prenotabili ONLINE senza limiti o in loco fino ad esaurimento posti. Seguendo la pagina Instagram dell’evento potrete accedere a tutti i link (biglietti concerti, navette, tornei,…).

BLAST EVENTS è un evento accessibile anche alle persone con disabilità motorie (i quali non dovranno acquistare il biglietto per se stessi ma solamente per l’accompagnatore) con prenotazione specifica tramite mail (info@blasevents.it).



Street food

Per le 72 ore dell’Evento ci saranno, al “Beila”, diverse postazioni di Street Food con una tensostruttura, allestita con tavoli e sedie all'ombra.

Un Evento per tutti

Il festival di BLAST è aperto a tutti, non solo agli atleti e agli amanti della musica. Questa è un'occasione perfetta per chi desidera divertirsi, stringere nuove amicizie e vivere esperienze indimenticabili.

Si segnala, per Atleti e pubblico dei concerti, che è possibile soggiornare a Mondovì e dintorni in hotel e B&B a prezzi convenzionati. Come prenotare? Gli atleti, durante l'iscrizione potranno acquistare anche questo servizio, il pubblico scrivere una mail a prenotazioni@blastevents.it , i posti sono limitati e occorre prenotare il prima possibile.

Per rimanere aggiornati su BLAST Events, è importante seguire i canali social ufficiali (Instagram, Facebook e TikTok) e visitare il sito blastevents.it

Parte del ricavato dei biglietti verrà dato in beneficenza all’ASD FuoriOnda, Associazione che si occupa di avvicinare allo sport ragazzi e ragazze con disabilità cognitive.

"Ringraziamo tutti i nostri sponsor per il sostegno e la fiducia -. dicono gli organizzatori - "Ringraziamo la Regione Piemonte, nella persona del Presidente Alberto Cirio, per il patrocinio, Comune di Mondovì, nella persona del Sindaco Luca Robaldo e dell’Assessore Alessandro Terreno, per il supporto e il patrocinio, il Comune di Monastero Vasco, nella persona del Sindaco Franco Bosio, per la collaborazione e il patrocinio. Ringraziamo inoltre, l’AS.COM. Confcommercio Monregalese, nella persona del Presidente Mattia Germone e del Responsabile Area Mondovì Jean Durbiano, per la collaborazione e la disponibilità".