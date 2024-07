Il Comune di Savigliano cerca “volontari civici”

Il Comune di Savigliano rinnova l'appello a coloro che vogliano diventare “volontari civici”. Si tratta di un'iniziativa, già avviata, che mira a riconoscere e valorizzare l'attività di volontariato di cittadini iscritti in un apposito albo.

Gli ambiti di intervento sono diversi: dalle attività di promozione culturale alla cura del verde, da piccoli lavori di manutenzione degli edifici comunali alla gestione delle sale pubbliche, solo per fare alcuni esempi. Il lavoro andrà ovviamente ad integrare e non a sostituire quello svolto dai dipendenti del Municipio.

Le persone che intendono diventare volontari civici devono possedere alcuni requisiti, come la residenza nel Comune di Savigliano, un'età non inferiore a 18 anni, l'idoneità psico-fisica e l'assenza di condanne penali. Possono svolgere il servizio civico anche cittadini pensionati per invalidità o disabili.

Concretamente, coloro che siano interessati devono fare domanda di iscrizione all'apposito albo compilando il modulo scaricabile dal sito internet del Comune.

«I volontari – spiega l'assessore alle politiche sociali Anna Giordano – saranno assicurati a spese dell'Amministrazione, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi. Si tratta di un servizio prezioso verso la collettività e non vincolante in modo troppo severo: i volontari possono infatti rinunciare al servizio civico in qualsiasi momento, avvisando il Responsabile Comunale di riferimento».

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio di Solidarietà sociale: 0172. 710271- 710260.