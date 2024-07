Riuscita festa solidale a Frassino nel ricordo di Silvio Galvagno

E’ stata una festa solidale pienamente riuscita, quella svoltasi nella mattinata di sabato 20 luglio a Frassino, per ricordare il grande medico Silvio Galvagno di Manta. Nell’affollata parrocchiale, don Piero Gallo, don Gino Chiesa, don Bartolomeo Rinino, don Piermario Brignone e don Cornelio Barra (preti che hanno i poveri nel cuore) hanno concelebrato la Messa nel ricordo dell’ortopedico mantese.

Una cerimonia partecipata e sentita, nella quale sono state ricordate le non comuni qualità (sottolineate in più interventi) del dottor Galvagno, morto a 70 anni di età l’11 maggio 2024. Erano presenti anche i sindaci di Manta, Piasco, Rossana e Frassino.

Dopo, sulla facciata del ‘Bed&Breakfast Barba Bertu’ (sulla centrale piazza di Frassino) le giovani nipoti Laura e Maria hanno scoperto il dipinto che raffigura il loro amato nonno (realizzato dall’artista Sandro Midulla di Verzuolo, evidentemente felice)

Il medico è stato ricordato dagli organizzatori della giornata (“Silvio non è morto! Ne siamo sicuri: perché lui continua a vivere nei cuori di molte persone, di molti amici, di chi l’ha incontrato e delle tantissime persone che nei più svariati angoli del pianeta ha curato! Quanti gesti d’amore ha fatto verso i più deboli… quanto bene ha seminato a piene mani! Non ha mai girato la faccia dall’altra parte quando incontrava persone in difficoltà...”), da Riccardo Botta (già presidente Lvia di Cuneo), dalle parole del giornalista Fausto Lamberti, da Gino Chiesa, prete operaio di Alba.

Maria Teresa Caselle ha spiegato come sta procedendo la raccolta di fondi che permetterà a Scholastica, una giovane del Kenya, di aiutare la sua gente diventando medico.

Con l’ottimo pranzo offerto a tutti grazie alla generosità di molti, la raccolta di fondi per la Borsa di studio ha fruttato nella giornata 1.950 euro. Chi vuole contribuire, può farlo versando il proprio contributo sul conto intestato a Gruppo missionario Sololo Hospital (Bper Banca di Manta), scrivendo nella causale “Borsa di studio dottor Galvagno”. Ecco le coordinate: IT40X0538746440000038027447. Le offerte sono deducibili.