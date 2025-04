Da Cuneo a Roma per una terapia promettente e innovativa, l'appello dei genitori della piccola Carola: "Aiutateci"

Condividiamo l'appello di due genitori che, sulla piattaforma Gofundme, hanno lanciato una raccolta fondi per poter sostenere le cure per la propria bimba Carola.

Evidenziamo che lo stiamo facendo solo perché chi ci ha inoltrato questo appello chiedendoci di dargli visibilità è una persona che conosciamo e che, soprattutto, conosce molto bene i genitori di Carola, in particolare il padre, vigile del fuoco volontario e operatore socio sanitario a Cuneo. Diversamente, non lo avremmo fatto.

Questa famiglia di Roata Rossi sta affrontando una sfida immensa. I genitori di Carola si rivolgono a chiunque possa aiutarli, con gratitudine e speranza.

Riportiamo il testo che hanno condiviso sulla piattaforma un paio di giorni fa, con l'obiettivo di raccogliere 50 mila euro. In questo momento, grazie a 375 donazioni, hanno già raggiunto il 25% della cifra.

***

Dal febbraio 2021, la nostra amata bambina combatte con coraggio l'ependimoma, una forma di tumore cerebrale che ha richiesto numerosi interventi chirurgici, radioterapia, chemioterapia, operazioni per l'idrocefalo, un intervento di tracheostomia e, ora, in occasione della terza recidiva, l'avvio della terapia CAR-T. Da quando le è stata diagnosticata la malattia, la vita di Carola e della nostra famiglia è cambiata radicalmente. Ogni giorno affrontiamo paure, stanchezza e incertezze, ma il sorriso e la forza di Carola restano per noi una fonte inesauribile di speranza e ispirazione. La sua resilienza e il suo coraggio ci ricordano quanto sia importante lottare, anche di fronte alle avversità più difficili.

Dopo la diagnosi, abbiamo avviato immediatamente le cure presso il Regina Margherita di Torino, dove Carola ha subito il primo intervento per rimuovere il tumore. Successivamente, si è verificata una complicazione alle corde vocali che l'ha costretta a sottoporsi a una tracheostomia, durata un anno e mezzo. Ha inoltre affrontato un periodo di protonterapia a Trento e ulteriori cicli di chemioterapia, che le hanno permesso di raggiungere la prima remissione.

Purtroppo, dopo una breve tregua, nel settembre 2023 il tumore si è ripresentato, costringendoci ad affrontare un nuovo intervento.

Dopo ulteriori cicli di chemioterapia e radioterapia, abbiamo scoperto una piccola metastasi inoperabile vicino al midollo. Ulteriori sessioni di radioterapia non hanno fermato la progressione della malattia, tanto che a Torino non ci sono state concesse ulteriori possibilità. Per questo motivo, ci siamo trasferiti al Bambino Gesù di Roma, dove Carola sta attualmente accedendo alla terapia CAR-T, una delle opzioni più innovative e promettenti nella lotta contro il cancro. Speriamo che questa terapia possa finalmente offrirle una possibilità di vita.

Le nostre spese sono cresciute in modo esponenziale. Oltre all'impegno costante richiesto dalle cure e dalle terapie, ci troviamo a dover fronteggiare quotidianamente numerosi impegni economici per mantenere la normalità in una vita altrimenti sconvolta dalla malattia. Il vostro contributo, grande o piccolo che sia, rappresenta non solo un aiuto economico, ma anche un segno tangibile di vicinanza e speranza per la nostra famiglia.

Nonostante le difficoltà, continuiamo a credere in un futuro migliore per Carola. Ogni giorno è una battaglia, ma la sua forza, il suo spirito e l'amore che ci unisce ci spingono a non arrenderci.

Con il vostro aiuto, speriamo di poterle garantire non solo le migliori cure possibili, ma anche l'opportunità di realizzare i suoi sogni, vivere esperienze indimenticabili e crescere libera di essere se stessa.