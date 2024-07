Corsa in montagna: per Elia Mattio settimo posto e oro a squadre alla Snowdon Race

Settimo posto per Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) alla 49ma Snowdon Race in Galles, la gara internazionale di corsa in montagna gemellata con la classica italiana del Trofeo Vanoni.

Il piemontese, insieme a Lorenzo Cagnati, secondo classificato, e a Matteo Rossi, quinto, conquista per l’Italia l’oro a squadre.

Clima tipicamente gallese con pioggia durante tutta la gara e particolarmente fastidiosa in cima al monte Snowdon, la seconda montagna per altezza di tutta la Gran Bretagna, che gli atleti hanno raggiunto dopo 8 km di salita, per poi tornarsene lungo la stessa via al punto di partenza a Llanberis.

Complessivamente 16 km quindi, con un dislivello positivo di 1000 metri.