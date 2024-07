A Marene appuntamento con il cinema all'aperto

Domani mercoledì 24 luglio in conclusione dell’ultima edizione del “cinema all’aperto” dell’oratorio di Marene, tenutasi nell’arco di 3 settimane di luglio, verrà proiettato il film “I sogni segreti di Walter Mitty”.

La pellicola è stata scelta in particolare dal gruppo di animatori della Parrocchia che, tra dicembre e gennaio, prenderà parte ad un viaggio in Kenya, in particolare in una missione nella periferia di Nairobi.

La serata è stata pensata da un lato come occasione di autofinanziamento, poiché sarà possibile consumare cibo (pop corn e crepes) e bevande in cambio di un’offerta, ma soprattutto per presentare l’iniziativa alla comunità parrocchiale attraverso la visione di un film che presenta il bisogno di allargare i propri orizzonti attraverso il viaggio….lo stesso obbiettivo, insomma, che si pongono gli animatori determinati a vivere questa esperienza in terra d’Africa.

La proiezione inizierà alle 21.30. L’ingresso e’ libero a tutti e si ricorda che l’accesso al campo e’ dal cortile dell’Oratorio sito in Via Cravetta 2.