Anche Dronero parteciperà a Spazzamondo 2025, la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo organizzata da Fondazione CRC in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, i Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER, con il patrocinio dell’ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.

Appuntamento sabato 24 maggio, con il ritrovo dalle ore 8 presso l’ala del teatro Iris. Qui verrà distribuito il kit ai partecipanti e saranno fornite tutte le indicazioni utili. Alle ore 9:30 si darà avvio alle attività di raccolta dei rifiuti nelle aree indicate ed il tutto si concluderà alle ore 12. Al termine, per chi vorrà, è previsto un piacevole momento di convivialità con il pranzo al sacco nell’area pic nic in zona Pra Bunet.

“Ogni giorno vengono gettati a terra centinaia di rifiuti (bottigliette di plastica, fazzoletti, mozziconi di sigarette,…), oggetti che inquinano la natura e deturpano l’ambiente - spiegano gli organizzatori - Da soli questi oggetti impiegano anni per essere smaltiti alterando l’ecosistema in cui viviamo, ma basta un piccolo gesto per fare la differenza e preservare la bellezza della nostra natura. Con Spazzamondo vogliamo azzerare la presenza di piccoli rifiuti nelle città che hanno aderito e sensibilizzare i cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni, per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente”.



Per la prima volta, quest’anno Fondazione CRC ha promosso un apposito bando dedicato alle associazioni sportive, con sede in provincia di Cuneo, che hanno a cuore l’ambiente ed intendono contribuire attivamente a Spazzamondo con azioni di raccolta a tema sportivo nei comuni aderenti. Per le associazioni che sono state selezionate è previsto un contributo pari a 500 euro.



L’iniziativa compie 5 anni. Le iscrizioni sono aperte fino al 22 maggio sul sito www.spazzamondo.it