Visite guidate gratuite al Castello di Mombasiglio e al museo di Bonaparte

Il Castello di Mombasiglio aderisce alle Giornate Nazionali dei Castelli, giunte alla 26^ edizione, promosse dall’Istituto Italiano dei Castelli.

Sabato 10 maggio, dalle 14:30 alle 18:30, sarà possibile visitare il complesso che domina la val Mongia e il sottostante borgo, già murato, tappa importante sull’antica via di comunicazione che univa il Piemonte meridionale con i porti liguri del Savonese.

Citato per la prima volta nel 1134, il castello fu inizialmente proprietà del vescovo, poi conteso dai marchesi di Ceva e, nel corso dei secoli, da importanti casati tra cui i Visconti di Milano. Conquistato nel 1343 dalle truppe di Amedeo VI di Savoia, il castello conobbe periodi di conflitto e ricostruzione, fino alla sua trasformazione in elegante residenza signorile nel Seicento ad opera della famiglia Sandri Trotti che lo trasformò in una residenza signorile di campagna.

L'iniziativa, organizzata dalla Sezione Piemonte Valle d’Aosta dell’Istituto, prevede visite guidate gratuite (con prenotazione facoltativa) che condurranno i visitatori alla scoperta di una fortezza ricca di storia e trasformazioni.

Oltre alla visita al castello, sarà possibile accedere al Museo Generale Bonaparte, situato all’interno della struttura, e partecipare a un sopralluogo ad altri siti di interesse storico-culturale nel territorio circostante. Le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo.

Per informazioni e contatti:

Telefono: 329.6673023 – 335.6856158

E-mail: piemonteva@istitutocastelli.it

Sito web: www.castellodimombasiglio.it

