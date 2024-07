Cuneo, uno scivolo di cemento risolverà il mancato passaggio sul marciapiede di corso Galileo Ferraris

Uno scivolo di cemento: così l’amministrazione comunale di Cuneo risolverà il problema concreto legato al transito – per le persone con disabilità motoria – nel tratto di corso Galileo Ferraris afferente la scuola “Einaudi”.



Se ne è parlato nella serata di ieri (lunedì 22 luglio) in Coniglio comunale, sotto spinta dell’interpellanza presentata dal consigliere comunale Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni). Più che un’interpellanza, però, “un suggerimento agli uffici”: “Durante i lavori è stata impegnata la zona di marciapiede a uso cantiere e questo ha spinto i passanti a procedere lungo il bordo della strada. Soprattutto per le persone con disabilità, però, questo è impossibile: devono poter continuare il percorso sul marciapiede. Manca, quindi, una soluzione alla problematica”.



“Apprezzo lo spirito proattivo del proponente – ha detto l’assessore Luca Serale nella sua risposta -. L’area di cantiere durerà sino al 4 di settembre, abbiamo approfittato del periodo vacanziero per rendere il cantiere il più duttile possibile. Ci proponiamo di realizzare uno scivolo di cemento per risolvere il problema, di cui siamo a conoscenza: è l’unico cantiere cittadino che individui questa difficoltà, comunque, gli altri presentano già soluzioni di questo tipo”.