Inaugurate a Cossano Belbo le colonnine di ricarica e la stazione di lavaggio biciclette

Domenica 21 luglio alle ore 21 a Cossano Belbo si è tenuta l’inaugurazione delle nuove colonnine di ricarica e della stazione di lavaggio di biciclette, in Località Langa Soprana, in prossimità di l’AltaLanga-l’Altalena Gigante installazione perenne e fulcro della rete sentieristica cossanese.

L’ iniziativa è nata grazie alla partnership tra Comune, Fondazione CRC e Gamondi 1890, brand della casa vinicola Toso Spa, che hanno cofinanziato l'opera. La comunità e i turisti hanno a disposizione tre nuove centraline di ricarica per e-bike e gonfiaggio pneumatici per biciclette distribuite sul territorio del paese in luoghi d’interesse turistico e culturale: alla Madonna della Rovere in prossimità del santuario mariano e della Big Family, allo Scorrone in prossimità della fontana citata nei testi di Cesare Pavese e la terza in prossimità dell’Altalena Gigante.

Infine la colonnetta di lavaggio è stata posizionata in prossimità alla colonna di ricarica a tema Asti DOCG nella centrale piazza Calleri.

A curare l’inaugurazione è stato il vicesindaco di Cossano Belbo Luca Bosca, coordinando l’organizzazione di tour in bici in collaborazione con il Jolly Bike Rent e Asd Sport e turismo in Langa.

Alla cerimonia hanno partecipato la famiglia Toso, Mario Canova, neodesignato consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Graziella Pace di ASD Dynamic Center, organizzatrice dell’Ultra Trail Magistra Langarum e i sindaci di Loazzolo Pietro Cirio, di Cessole Piero Ceretti, di Vesime Marco Garino e il sindaco di Cossano Belbo Luca Luigi Tosa.