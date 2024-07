Sponsorizzazioni e comunicazione: per il consigliere Boselli Acda ha speso troppo

Dopo la Tettoia Vinai e l’ex caserma Cantore, spunta ora anche il caso delle spese elevate sostenute dall’Acda, l’azienda di gestione dell’acqua pubblica, in materia di sponsorizzazioni e comunicazione.



La questione viene sollevata dal consigliere di minoranza degli Indipendenti, Giancarlo Boselli.



“Ieri sera, in Consiglio comunale – scrive Boselli - sono stati forniti in risposta alla mia interrogazione parte dei dati sulle spese delle partecipate del Comune per la comunicazione.



Da una prima analisi colpisce la spesa di Acda (azienda dell’acqua) che per inserzioni a pagamento, agenzie di comunicazione, sponsorizzazioni immagine e comunicazione aziendale, ha speso in due anni e mezzo 405.617 euro.



Nel 2022 € 108.580, nel 2023 € 131.929 e nei soli primi sei mesi del 2024 € 165.108.



Questa sera, nel prosieguo della seduta di Consiglio, chiederemo alla Sindaca di convocare con urgenza gli amministratori di Acda in audizione nella Commissione Consiliare per i dovuti chiarimenti.