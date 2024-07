Cuneo, l’associazione LVIA propone nuovamente la raccolta dei mirtilli solidali

Complice il bel tempo, sono state decine le persone e le famiglie che si sono recate presso il campo dell’azienda agricola «Tetto nuovo» a Madonna dell’Olmo (CN) per sostenere la costruzione del nuovo pozzo di Douentza, in Mali, attraverso la raccolta dei mirtilli. In questo modo sono stati donati circa € 1.500 a sostegno del Diritto umano fondamentale che è la possibilità di avere accesso all’acqua pulita e potabile, per il quale la LVIA si spende in Africa attraverso la costruzione di impianti idrici, servizi igienici e sistemi di irrigazione sotto l’ombrello dalla campagna «Acqua è Vita».

L’iniziativa sarà perciò ripetuta sabato 27 luglio, quando sarà nuovamente possibile recarsi nel campo di mirtilli biologici sito in via della Battaglia n° 113, a Madonna dell’Olmo. Dalle ore 8,30 alle ore 18,30 chi raccoglierà i propri mirtilli potrà portarli a casa al costo di € 4 al kg, € 2 dei quali saranno generosamente devoluti dall’azienda alla costruzione del nuovo sistema idrico nella città di Douentza. Non è necessaria la prenotazione.

"Il successo di sabato scorso ci ricorda quanto sia facile chiedere alle persone un piccolo contributo per una grande causa come è quella del Diritto all’acqua, che è al centro dell’impegno di LVIA da oltre 50 anni – spiega Stefano Plescan, coordinatore della raccolta fondi LVIA. - "Siamo grati soprattutto all’azienda agricola per questa bella opportunità di aggregazione, che unisce la nostra comunità nel sostegno della comunità maliana di Douentza colpita dai conflitti e dalla desertificazione".

L’ONG cuneese LVIA lavora in Mali per garantire acqua pulita e sicura alla popolazione in fuga dalla guerra. La città di Douentza sta vivendo uno stato emergenziale causato dall’arrivo di migliaia di sfollati e la loro presenza implica la necessità di rafforzare la rete di distribuzione idrica rendendo più facile l’accesso all’acqua. I fondi raccolti saranno impiegati negli interventi di riabilitazione e costruzione di infrastrutture idriche quali un pozzo, una cisterna sopraelevata, un sistema di pompaggio a energia solare e un sistema di canalizzazione per portare l’acqua alle fontane pubbliche.

La raccolta fondi è aperta anche online sulla piattaforma di ForFunding di Intesa SanPaolo a questo link https://bit.ly/3zSBKdP oppure effettuando un bonifico all’IBAN Beneficiario: For Funding Intesa Sanpaolo; IBAN: IT32T0306909606100000047402; Causale da inserire nella descrizione del bonifico: SUREMALI. Per ulteriori informazioni contattare numero 0171-696975.

Per maggiori informazioni www.lvia.it