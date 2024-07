Novello, il Centro Recupero Ricci "La ninna" lancia raccolta fondi per l’assunzione di un nuovo dipendente: “Siamo in difficoltà”

Il Centro ricci “La ninna” di Novello ha lanciato attraverso la piattaforma GoFundMe una raccolta fondi finalizzata all’assunzione di un nuovo dipendente.

“La media degli arrivi in questo momento è di circa quattro ricci al giorno - scrive il fondatore del centro Massimo Vacchetta - per non contare i piccoletti, che sono a decine e stanno arrivando da tutta Italia. A causa del cambiamento climatico e della continua cementificazione di ogni territorio possibile, i ricci in difficoltà sono raddoppiati, portandoci quasi al collasso”.

La raccolta fondi (qui https://www.gofundme.com/f/emergenza-al-centro-ricci-la-ninna) ha come obiettivo 30mila euro. Mentre scriviamo ne sono stati raccolti poco più di 8mila grazie a duecento donazioni.

“La cifra indicata – spiega Vacchetta - copre il minimo del costo totale reale per l’assunzione di una persona che possa aiutare nella pulizia delle gabbie, fornendo supporto ai medici e tecnici veterinari che lavorano senza sosta e serve a far fronte a una minima parte delle spese: ne va della sopravvivenza di tutta la struttura”.

“Per nessuna ragione al mondo - si legge - i ricci ricoverati devono rischiare di non ricevere puntualmente cure e supporto per mancanza di fondi”. “I ricci - aggiunge Vacchetta - non saranno gli ultimi della terra finché ci saremo noi, unico ospedale d’Italia totalmente dedito a loro”.