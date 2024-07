Estate a Paroldo: teatro e musica per festeggiare i 50 anni del festival Alta Langa

Sono passati 50 anni dal 4 agosto 1974, anno in cui dall’amicizia tra il Maestro Lucien Viora e Pier Carlo Adami, ex Sindaco ed allora presidente della Pro Loco, nasceva il Festival di Musica Alta Langa.

Per celebrare degnamente questo anniversario speciale, il Comune di Paroldo, in collaborazione con le Associazioni Pro Loco, Masche, Ecomuseo della Pecora delle Langhe e Lisorot, ha organizzato un calendario di appuntamenti muovendosi sul filo rosso del Teatro e della Musica.

Tre gli eventi, tutti ad ingresso libero, si svolgeranno nel mese di agosto nell’ambito del PREMIO PALODIUM “L’Altra Langa: la voce della Pietra”.

Sarà la Compagnia del Teatro Marenco di Ceva, che insieme al Comune di Paroldo ha ideato e curato gli appuntamenti teatrali della rassegna, ad inaugurare la stagione sabato 3 agosto alle ore 21,15 ai Cavallini con la commedia 3 Sull'altalena di Luigi Lunari. Commedia che gira la provincia da quasi un anno riscuotendo ovunque successo di pubblico e critica.

Sempre ai Cavallini domenica 11 agosto, e sempre alle 21,15 si esibiranno Pippo Bessone e Luca Occelli con la performance “Nui Dui”. Sarà un viaggio di teatro-musica tra ironia e riflessioni, un simpatico viaggio a cavallo tra la lingua italiana e quella piemontese.

La stagione del Premio Palodium culminerà quindi Sabato 17 agosto alle 20,30, presso la Chiesa Parrocchiale S. Martino di Paroldo, con il Festival di Musica Alta Langa. Protagonista della serata sarà come sempre Lucien Viora, paroldese d’origine e cittadino onorario del piccolo borgo dell’Alta Langa. Una carriera ricca di successi e soddisfazioni quella del Maestro Viora, che dopo il diploma conseguito a pieni voti presso il conservatorio Verdi di Torino, sotto la guida del celebre Maestro Arturo Danesin, entra a far parte della prestigiosa Orchestra Filarmonica dell’Opera di Monte Carlo dove suona come Flautista e Ottavinista Solista dal 1972 al 2009.

Nei suoi 50 anni, il Festival ha visto alternarsi innumerevoli artisti di fama mondiale, molti dei quali membri e solisti della Filarmonica di Monte Carlo, che si sono esibiti davanti ad un pubblico sempre più numeroso e affezionato. Memorabile l’edizione del 2013 che ha visto la partecipazione tra gli spettatori di Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco, con la consorte Charlene Wittstock, che conferì, anni dopo, a Lucien il titolo di Chevalier de l’Ordre de Grimaldi.

“E’ un onore ed un piacere poter festeggiare i 50 anni del Festival con il nostro compaesano ed amico Lucien” spiega il Sindaco Andrea Ferro. “Lucien, durante la sua carriera, ha portato, grazie al suo talento musicale, un pezzo di Langa nei teatri più importanti del mondo ed ha dato lustro al nostro piccolo borgo dell’Alta Langa, coinvolgendo per il Festival personaggi illustri del panorama internazionale della Musica Classica. Il talento di Lucien e le sue radici langarole, rivendicate con orgoglio e giustamente celebrate nel 1987 con il Premio Alta Langa, negli anni hanno portato in Paese un sempre crescente numero di appassionati cultori musicali. A Lucien va il nostro sentito GRAZIE. Nell’ambito dell’edizione di quest’anno, organizzeremo una mostra con cui ripercorrere la storia del Festival e la carriera straordinaria di Lucien con foto, documenti e locandine delle passate edizioni”.