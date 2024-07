Grande sforzo dei volontari A.I.B. a supporto della “100 Miglia Monviso” [FOTO]

Grande sforzo del Distaccamento numero 5 del Corpo volontari anti incendi boschivi del Piemonte, nello scorso fine settimana, in occasione dell’evento sportivo “100 Miglia Monviso”.

A partire dalle ore 18 di venerdì 19 luglio, 56 volontari e 13 mezzi del Distaccamento AIB, che comprende le squadre di Bagnolo Piemonte, Martiniana Po, Paesana, Rifreddo, Sanfront e della Valle Bronda, hanno presidiato il percorso della competizione, sia per garantire il passaggio in sicurezza degli atleti, che per fornire – dove richiesto dall’organizzazione – ristoro ai partecipanti alla gara.

Al tempo stesso, i volontari dell’AIB dell’area di base numero 5 hanno garantito la loro presenza anche a Saluzzo, in Piazza Cavour, all’interno del “quartier generale” della 100 Miglia Monviso, dove è stata allestita una sala radio operativa 24 ore su 24 che ha permesso di garantire il contatto e le comunicazioni con tutte le postazioni lungo il tracciato.

Proprio per fare in modo di assicurare comunicazioni radio adeguate su tutto il bacino di propria competenza, gli operatori TLC (telecomunicazioni) del Distaccamento AIB numero 5 hanno lavorato anche nei giorni precedenti all’evento, per allestire un ponte radio mobile, di proprietà dell’area di base stessa, montato sul Monte Tournour di Paesana. Anche a Saluzzo, così come in Valle Varaita, si è proceduto in maniera analoga, mettendo di fatto in piedi tre punti che si sono rivelati di fondamentale importanza durante l’evento.

Oltre alla presenza operativa durante le fasi dell’evento, alcune delle squadre del Distaccamento AIB numero 5 si sono accollate anche le operazioni di pulizia della rete di sentieristica calcata dal tracciato della 100 Miglia Monviso: molte ore di lavoro, spalmante nelle settimane antecedenti alla gara.