Saluzzo, sarà obbligatoria la bottiglietta d’acqua da versare sulla pipì del cane?

Saluzzo, in via Gualtieri bottigliette d'acqua a disposizione dei passanti da versare sulla pipì dei cani

Vista la problematica sollevata tra i negozianti e commercianti della città il presidente di Confcommercio Saluzzo e zona Danilo Rinaudo, ha inoltrato richiesta all’Amministrazione comunale, con una lettera indirizzata al sindaco Franco Demaria e all’assessore al Commercio Giampiero Bravo di un’ordinanza per regolamentare, con specifiche indicazioni (una bottiglietta d’acqua) la pulizia delle deiezioni liquide degli amici a 4 zampe.

"Negli ultimi tempi, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni riguardanti le deiezioni liquide dei cani sugli immobili dove hanno sede i negozi, che compromettono non solo la pulizia e l'igiene della città, ma anche l'attrattività delle attività commerciali - scrive il presidente che sottopone alla Giunta “l'esempio virtuoso della città di Bra, che ha recentemente introdotto una specifica ordinanza (n. 96/2024 )" nel quadro della revisione complessiva del regolamento di Igiene del Comune che obbliga i conduttori di cani (proprietari o anche temporanei conduttori) a portare con sé una bottiglietta d'acqua (senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti) da versare all'occorrenza sulla pipi dei cani.

"Confcommercio Saluzzo ritiene che l'introduzione di una misura analoga nel nostro Comune potrebbe avere un significativo impatto positivo per l'igiene urbana, il decoro cittadino e il supporto ai commercianti, che vedono i loro esercizi penalizzati dalla mancanza di rispetto per gli spazi pubblici".

Non è tardata ad arrivare la risposta. E’ di oggi, si legge sul sito dell'associazione, la notizia che la Giunta ha accolto la richiesta del provvedimento e, a breve dovrebbe essere emanata l’ordinanza in oggetto.

Sul problema gioca d’anticipo via Gualtieri, i cui commercianti “Uniti per una via più pulita. Loro non possono farlo, facciamolo noi” hanno messo a disposizione un contenitore con bottigliette d’acqua, pronte all’uso, da versare sulla pipì del proprio cane.