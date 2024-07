Iniziano gli incontri zonali delle ACLI Provinciali di Cuneo

Iniziano lunedì 29 luglio le riunioni zonali delle Acli provinciali di Cuneo, per la presentazione del 33° Congresso Provinciale delle ACLI della Provincia Cuneo, che si svolgerà sabato 5 ottobre a Vicoforte, sul tema: “IL CORAGGIO DELLA PACE”.

In preparazione a questo momento che rappresenta la più importante occasione di confronto sulla vita e sulle attività delle Acli nella nostra provincia, e che avrà il compito di eleggere il nuovo Consiglio Provinciale e i delegati al Congresso Regionale e Nazionale, sono state organizzate delle riunioni zonali che toccheranno tutte le aree in cui sono presenti circoli e servizi dell’associazione.

Gli incontri sono stati programmati secondo il seguente calendario.

Zona di Cuneo (1): lunedì 29 luglio, ore 18, presso l’associazione Turistica Pro Loco di Madonna dell'Olmo APS, via della Battaglia, 4, Madonna dell’Olmo, Cuneo; zona di Saluzzo: mercoledì 31 luglio, ore 18, presso il Circolo U.S. ACLI A.S.D. Bocciofila "La Vittoria", Via Trento, 2, Saluzzo; zona di Fossano: giovedì 1° agosto, ore 18, presso il Circolo A.C.L.I. Guglielmo Tomatis APS, Via Ceriolo, 114, Sant’Albano Stura; zona di Savigliano: giovedì 1° agosto, ore 18, presso il Circolo U.S. A.C.L.I. A.S.D. Bocciofila Saviglianese, Viale Gozzano, 1, Savigliano; zona di Mondovì: lunedì 5 agosto, alle ore 18, presso il Circolo A.C.L.I. Carassone APS, Piazza San Giovanni, 15, Mondovì; zona di Bra: martedì 6 agosto, alle ore 18, presso il Circolo U.S. A.C.L.I. ASD Bra Bocciofila, Viale Industria, 16, Bra; zona di Alba: giovedì 8 agosto, alle ore 18, presso il Circolo U.S. A.C.L.I. A.S.D. LI.SPORT, Via Piave, 3, Alba; zona di Cuneo (2): venerdì 6 settembre, alle ore 18, presso il Circolo ACLI Madonna Delle Grazie APS, Via Cappa, 1, Cuneo.

Le riunioni sono molto importanti per favorire il confronto e anche per raccogliere le indicazioni e i suggerimenti da parte dei circoli, per impostare l’attività associativa per il prossimo quadriennio.