Saluzzo: individuate le quattro commissioni permanenti, da bilancio ad agricoltura

Durante il Consiglio comunale di venerdì 19 luglio, il secondo dopo il voto di inizio giugno, sono state nominate le quattro Commissioni consiliari permanenti. Questi organi consultivi hanno lo scopo di approfondire i temi che saranno poi discussi ed approvati in Consiglio comunale.



Ogni commissione è formata 7 componenti (quattro consiglieri di maggioranza e tre di minoranza) e nei prossimi giorni saranno eletti al loro interno i presidenti.



La prima Commissione si occupa di programmazione, bilancio, enti partecipati e affari generali, è formata per il gruppo di maggioranza dai consiglieri Andrea Tagliano, Paolo Battisti, Silvana Cravero e Giuliano Ruatta e per i gruppi di minoranza dai consiglieri Paola Sanzonio, Alberto Daniele e Marco Piccat.



La seconda Commissione riguarda lo sviluppo compatibile e del governo del territorio ha al suo interno i consiglieri Roberto Bertola, Giorgio Ponso, Nicolò Valenzano e Andrea Vassallo per il gruppo che sostiene il sindaco e i consiglieri Giovanni Damiano, Paola Sanzonio e Nicolò Giordana per l'opposizione.



Nella terza Commissione dedicata alla cultura e promozione del territorio, siedono in quota di maggioranza i consiglieri Corrado Lauro, Andrea Momberto, Giuliano Ruatta e Nicolò Valenzano e i consiglieri Marco Piccat, Nicolò Giordana e Giovanni Damiano per la minoranza.



Infine, la quarta Commissione, che si concentra sui Servizi alla Persona, è composta dai consiglieri di maggioranza Silvana Cravero, Andrea Momberto, Andrea Tagliano e Andrea Vassallo e dai consiglieri di minoranza con Giovanni Damiano, Alberto Daniele e Claudio Capitini.



Per la commissione consultiva dedicata all’agricoltura il gruppo Insieme si può ha nominato il consigliere Giorgio Ponso mentre i gruppi di minoranza hanno indicato il consigliere Claudio Capitini, gli altri membri che comporranno detto organismo saranno individuati dalle organizzazioni sindacali e datoriali di categoria.