Ottima partecipazione a Villanova per la prima edizione del Silent Reading Party

Promuovere la lettura, l'ascolto e gli scambi letterari. Si è rivelata un successo la prima edizione del Silent Reading Party, evento organizzato dal Comune di Villanova Mondovì, con il sostegno di Fondazione CRC e in collaborazione con l’associazione “Gli spigolatori”, nell'ambito del progetto “Io, noi e l’algoritmo: etica delle virtù nel XXI secolo”.

Ieri, sabato 27 luglio, sono state 35 le persone che hanno scelto di immergersi nella lettura nella splendida cornice del parco di Villa Corinna.

Il programma si è aperto alle 16 con l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali. Poi sono seguite due sessioni di lettura intervallate da altrettanti momenti di pausa dedicati allo scambio e alla condivisione delle impressioni letterarie.

"L'evento è andato bene, - spiega l'assessore alla Cultura, Cristina Candela - non ci aspettavamo così tanta partecipazione e la presenza di così tanti giovani. L'iniziativa è stata apprezzata e in tanti ci hanno chiesto di ripeterla, quindi come amministrazione siamo davvero molto soddisfatti".