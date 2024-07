Scontro tra un'auto e una moto a Paroldo poco dopo le 12 di oggi

A Paroldo sulla Sp 661 un incidente stradale tra auto e moto.



Sul posto i sanitari del 118 e le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e Ceva per la messa in sicurezza dei mezzi.



Non si conoscono le condizioni degli occupanti del veicolo e del conducente della due ruote, che potrebbero aver riportato ferite tali però da non trovarsi in pericolo di vita.