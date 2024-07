Piccola rassegna del libro a Pamparato mercoledì 7 e venerdì 9 agosto

Il settecentesco castello dei marchesi Cordero di Pamparato, oggi sede comunale, nello splendido salone consiliare ospiterà una piccola rassegna libraria costituiti da due momenti culturali.

I due eventi, organizzati dalla Biblioteca comunale di Pamparato vedranno:

mercoledì 7 agosto alle ore 21,00 lo scrittore Paolo Canavese, in dialogo con il Prof. Aldo Intagliata, presenterà il libro che non ti aspetti “Il sentiero di Wieliczka 1938”. Il romanzo è ambientato in Polonia a Wieliczka, sede della famosa miniera di salgemma, negli anni dell’avvento del fascismo e dell’antisemitismo. Protagonista il cavallo Daluky che, con energia positiva, è un balsamo per l’animo umano dei vari personaggi. Una storia piena di passione accompagnata da intermezzi musicali con l’artista Mariateresa Canavese, docente di musica e canto lirico e moderno.

Venerdì 9 agosto alle ore 17,30 la scrittrice Lucia Martignone presenterà il libro “Tra le sue braccia”, Leonilda Prato la prima donna fotografa del secolo scorso. L’autrice, pronipote di Leonilda, è entrata nella vita della bisnonna in punta di piedi, raccontando in chiave romanzata la storia di una famiglia legata da affetti profondi, la storia di una donna straordinaria molto moderna. Seguirà esposizione della mostra fotografica “Lo sguardo di Leonilda, una fotografa di 100 anni fa” in collaborazione con L’Ist.Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo.